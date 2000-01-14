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ISSN:2071-5943

Уральский медицинский журнал

Журнал включен в перечень изданий, рекомендованных высшей аттестационной комиссией (ВАК)
Руководитель выпуска журнала "Эндоскопия и Гастроэнтерология"
к.м.н., главный внештатный специалист по эндоскопии МЗ СО
Марина Анатольевна Иванцова
Уважаемые коллеги!

Сообщаем вам о выпуске специального номера журнала «Уральский медицинский журнал» — «ЭНДОСКОПИЯ и ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ» в октябре 2019 года!

Эндоскопия, как молодая и активно развивающаяся специальность, привлекает к себе внимание широкого круга врачей разных специальностей, поэтому готовящиеся к публикации научные статьи объединяются в тематические рубрики и формируются при участии ведущих российских и региональных экспертов в области эндоскопии, хирургии, онкологии, гастроэнтерологии, бронхопульмонологии.
Важно отметить, что сборник строится по материалам двух ярких Евразийских форумов «УралЭндо», прошедших в нашем родном Екатеринбурге в 2017—2018 гг и получивших как российское, так и международное признание. Журнал «Уральский медицинский журнал», выпускаает специальный номер по материалам двух Евразийских форумов «УралЭндо»
Решением Президиума ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 октября 2015 года «Уральский Медицинский журнал» включен в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
Редакция журнала выражает искреннюю признательность и благодарность всем авторам, заинтересованным в публикациях научных статей в специализированном выпуске журнала "Эндоскопия и Гастроэнтерология", соответствующих требованиям ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.Статьи могут быть направлены на рассмотрение редакторам рубрик до 10 сентября 2019 года через технический оргкомитет по адресу электронной почты: uralendo@mail.ru.
К участию в издании сборника приглашаются заинтересованные компании-производители эндоскопической медицинской техники и фармакологических препаратов, прежде всего компании-партнеры форума «УралЭндо»! Условия участия определены техническим оргкомитетом. Особенно приветствуется участие Российских медицинских производственных фирм!
Ваши статьи, вопросы и предложения просим Вас направлять
по адресу электронной почты: uralendo@mail.ru или обращаться по телефону 89000451050 или в форме для авторов в личном кабинете.
Команда редакторов выпуска желает успешной плодотворной работы всем участникам проекта.
Коротко о нашем журнале
«Уральский Медицинский Журнал» предназначен для практикующих врачей всех специальностей, провизоров, организаторов здравоохранения. Мы освещаем научные и практические вопросы здравоохранения, выносим на обсуждение мнения и практические разработки специалистов, сообщаем о новых лекарственных препаратах, новинках медицинской техники. Также в нашем журнале вы можете найти информацию о профессиональных съездах и конференциях.
Журнал является ведущим специализированным изданием Урало-Сибирском регионе, а так же в других регионах РФ и ближнего зарубежья. Издание содержит научные обзоры, лекции ведущих отечественных и зарубежных специалистов, оригинальные исследования, посвященные заболеваниям внутренней медицины (в том числе организации здравоохранения, практической медицины; клинической фармакологии и фармакоэкономике), клинические разборы, переводные статьи, также представлены современные технологии диагностики, лечения и профилактики внутренних болезней в вопросах диагностики и лечения заболеваний на основании публикации результатов современных доказательных исследований и международных документов.
Регистрация и аттестация
Научно-практический журнал «Уральский медицинский журнал» был основан в 2001 году. Издание зарегистрировано Министерством печати и массовой информации ПИ № 77-16740 от 10.11.2003 г. Международный стандартный серийный номер ISSN: 2071-5943 (Print).

Журнал «Уральский медицинский журнал» по решению Экспертных советов Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации
(далее ВАК) включен в Перечень рецензируемых научных изданий на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

С учетом результатов дополнительной экспертизы ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации «Уральский медицинский журнал» в настоящее время сохраняет свое представительство в перечне по всем имеющимся ранее группам научных специальностей:

14.01.00 – клиническая медицина;
14.02.00 – профилактическая медицина;
14.03.00 – медико-биологические науки;
С группами научных специальностей Вы можете ознакомиться по ссылке.
Система распространения журнала
• Журнал «Уральский медицинский журнал» выходит 9-11 раз в год. Журнал распространяется по всей территории Российской Федерации и в странах СНГ.
• В лечебно-профилактические и аптечные учреждения РФ
• Журнал внесен в реестр подписных изданий. Для индивидуальных и коллективных подписчики (получение журнала по почте)
• Подписной индекс в объединенном каталоге «Почта России» 18014
• На медицинские выставки, конференции, семинары
• В медицинские и публичные библиотеки
• В компании по производству и торговле лекарственными средствами и медицинской техникой
График выхода журнала
На 2019 год
Январь
Январь
Сборник статей
выпускающий редактор: д.м.н., проф. Лещенко И.В.
Февраль
Февраль
Сборник статей
выпускающий редактор: д.м.н., проф. Лещенко И.В.
Март
Март
Сборник статей
выпускающий редактор: д.м.н., проф. Лещенко И.В.
Апрель
Апрель
Общественное здоровье и здравоохранение
выпускающий редактор: д.м.н., проф. Ножкина Н.В.
Май
Май
Акушерство и гинекология. Педиатрия
выпускающий редактор: д.м.н., проф. Обоскалова Т.А.
выпускающий редактор: д.м.н., проф. Царькова С.А.
Июнь
Июнь
Кардиология
выпускающий редактор: д.м.н., проф. Миронова Т.Ф.
Июль
Июль
Сборник статей
выпускающий редактор: д.м.н., проф. Лещенко И.В.
Август
Август
Стоматология
выпускающий редактор: д.м.н., проф. Жолудев С.Е.
Сентябрь
Сентябрь
Патоморфология
выпускающий редактор: д.м.н., проф. Казачков Е.Л.
Октябрь
Октябрь
Эндоскопия и гастроэнтерология. Сборник статей
выпускающий редактор: Прудков М.И.
выпускающий редактор: д.м.н., проф. Лещенко И.В.
Ноябрь
Ноябрь
Перинатология. Психиатрия
выпускающий редактор: д.м.н., проф. Ковалев В.В.
выпускающий редактор: д.м.н. Сиденкова А.П.
Декабрь
Декабрь
Неврология
выпускающий редактор: д.м.н., проф. Широков В.А.
Уральский Медицинский Журнал
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Редакция «Уральского медицинского журнала»
620109 Екатеринбург, Заводская, 29

Технический директор УМЖ
Возжаев Алексей Вячеславович
Тел.: +7 (343) 232-37-46
urmj@newhospital.ru
ISSN: 2071-5943 (Print)
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