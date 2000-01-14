Уральский медицинский журнал

Журнал является ведущим специализированным изданием Урало-Сибирском регионе, а так же в других регионах РФ и ближнего зарубежья. Издание содержит научные обзоры, лекции ведущих отечественных и зарубежных специалистов, оригинальные исследования, посвященные заболеваниям внутренней медицины (в том числе организации здравоохранения, практической медицины; клинической фармакологии и фармакоэкономике), клинические разборы, переводные статьи, также представлены современные технологии диагностики, лечения и профилактики внутренних болезней в вопросах диагностики и лечения заболеваний на основании публикации результатов современных доказательных исследований и международных документов.