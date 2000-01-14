Уважаемые коллеги!



Сообщаем вам о выпуске специального номера журнала «Уральский медицинский журнал» — «ЭНДОСКОПИЯ и ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ» в октябре 2019 года!



Эндоскопия, как молодая и активно развивающаяся специальность, привлекает к себе внимание широкого круга врачей разных специальностей, поэтому готовящиеся к публикации научные статьи объединяются в тематические рубрики и формируются при участии ведущих российских и региональных экспертов в области эндоскопии, хирургии, онкологии, гастроэнтерологии, бронхопульмонологии.

Важно отметить, что сборник строится по материалам двух ярких Евразийских форумов «УралЭндо», прошедших в нашем родном Екатеринбурге в 2017—2018 гг и получивших как российское, так и международное признание. Журнал «Уральский медицинский журнал», выпускаает специальный номер по материалам двух Евразийских форумов «УралЭндо»

Решением Президиума ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 октября 2015 года «Уральский Медицинский журнал» включен в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.

Редакция журнала выражает искреннюю признательность и благодарность всем авторам, заинтересованным в публикациях научных статей в специализированном выпуске журнала "Эндоскопия и Гастроэнтерология", соответствующих требованиям ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.Статьи могут быть направлены на рассмотрение редакторам рубрик до 10 сентября 2019 года через технический оргкомитет по адресу электронной почты: uralendo@mail.ru.

К участию в издании сборника приглашаются заинтересованные компании-производители эндоскопической медицинской техники и фармакологических препаратов, прежде всего компании-партнеры форума «УралЭндо»! Условия участия определены техническим оргкомитетом. Особенно приветствуется участие Российских медицинских производственных фирм!

Ваши статьи, вопросы и предложения просим Вас направлять

по адресу электронной почты: uralendo@mail.ru или обращаться по телефону 89000451050 или в форме для авторов в личном кабинете.

Команда редакторов выпуска желает успешной плодотворной работы всем участникам проекта.